Ces dernières semaines, nous avons souvent parlé de la future Apple Car, que nous pourrons peut-être voir sur le marché dans quelques années. Comme pour tout nouveau ou futur produit Apple, un premier concept tente d’imaginer l’interface utilisateur du tableau de bord de l’Apple Car.

Ce concept « Apple Car UI » a été créé par John Calkins et partagé sur Behance. On voit tout de suite que le concept s’est beaucoup inspiré de l’interface de la Tesla Model 3, mais il n’est pas difficile de remarquer des références claires à Apple CarPlay, dont il tire plusieurs fonctionnalités, dont l’intégration iCloud, l’App Store, Apple Music et Siri.

Dans le concept, l’interface est équipée d’un dock vertical sur le côté gauche de l’écran qui peut garantir une navigation facile entre les applications. L’interface est divisée en deux parties. Dans la section de gauche, il y a un menu rapide qui montre la voiture de manière stylisée et à partir duquel vous pouvez contrôler les fonctions importantes du véhicule telles que la musique, la climatisation, les lumières et les essuie-glaces. La section de droite, en revanche, changera en fonction des applications que nous allons utiliser, de Plans, à Apple Music en passant par Safari.

Bine que ce concept soit clairement réussi, il est très probable qu’Apple visera quelque chose d’encore mieux et peut-être beaucoup plus futuriste.

Comment imaginez-vous le tableau de bord de l’Apple Car ?