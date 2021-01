The Pillar est un nouveau jeu de puzzle intéressant qui stimulera votre esprit et vos compétences pour résoudre de nombreuses énigmes.

The Pillar: Puzzle Escape, un titre développé par Paper Bunker, mélange habilement des éléments de résolution de problèmes et d’énigmes, vous emmenant dans un monde inconnu rempli d’engins mystérieux et de scénarios spectaculaires. Vous explorerez de nombreuses îles qui offrent des environnements uniques et de nombreux secrets à découvrir. Mais faites attention à la façon dont l’environnement change, car parfois, ce sera comme être dans un rêve. En complétant tous les défis, vous serez toujours plus près de sortir du labyrinthe mythologique et de vous libérer de la cage complexe qui vous a piégé.

The Pillar offre un graphisme très agréable et une bande-son relaxante. Le titre est disponible au prix de 5,49 € et est compatible iPhone et iPad sous iOS 10 minimum, mais également avec les Mac équipés de macOS 10.9.0 ou de versions plus récentes.

Serez-vous capable de résoudre toutes les énigmes sur votre chemin?

The Pillar – 5,49 euros