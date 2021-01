Apple produira le film historique « Kitbag » réalisé par Ridley Scott et mettra en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon.

La production du film Kitbag débutera en 2022, dont la sortie est attendue entre la fin de l’année et 2023. Apple pourra donc mettre dans le catalogue Apple TV+ une œuvre réalisée par Ridley Scott et avec Joaquin Phoenix qui a déjà travaillé avec le réalisateur dans « The Gladiator », en plis d’avoir récemment remporté un Oscar pour sa performance dans Joker.

« Napoléon est un homme qui m’a toujours fasciné », a déclaré Ridley Scott à Deadline. « Il est sorti de nulle part pour tout gouverner, mais il a toujours mené une guerre amoureuse avec sa femme adultère Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il ne pouvait pas, il l’a conquis pour le détruire et a fini par se détruire ».

« Aucun acteur ne pourra jamais incarner Napoléon comme Joaquin », a ajouté Scott. « Il a créé l’un des empereurs les plus complexes de l’histoire du cinéma dans Gladiator, et nous allons en créer un autre avec son Napoléon. C’est un scénario brillant écrit par David Scarpa, et aujourd’hui il n’y a pas de meilleur partenaire qu’Apple pour porter une histoire comme celle-ci à un public mondial ».

« Kitbag » est l’un des nombreux film prévus sur Apple TV+ dans les mois à venir.