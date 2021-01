La PDG d’AMD, Lisa Su, a rencontré des journalistes lors d’une session de questions-réponses à la suite d’un discours au CES 2021, discutant également de la première incursion d’Apple dans l’industrie des processeurs de bureau.

Su a répondu à une série de questions concernant les projets à venir d’AMD, la plate-forme x86 et les nouveaux développements dans un marché des semi-conducteurs hautement concurrentiel.

Ian Cutress d’AnandTech s’est concentré sur le développement de nombreuses conceptions de processeurs ARM. Selon Cutress, les modèles ARM devraient augmenter considérablement les performances de calcul au cours des prochaines années et pourraient commencer à envahir le territoire des fabricants x86 comme AMD et Intel. La technologie ARM est généralement utilisée dans les distributions spécialisées telles que les serveurs, mais de plus en plus de projets commencent à apparaître dans les produits grand public.

Apple, par exemple, a introduit la puce M1 dans ses modèles MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air et Mac mini fin 2020. Le géant de la technologie s’attend à ce que toute sa gamme d’ordinateurs Mac fonctionne sur des puces ARM personnalisées d’ici deux ans. Cela pourrait une perte de revenus immédiate pour le partenaire Intel actuel et, indirectement, pour le marché x86 plus large.

« M1 est davantage une question de traitement et d’innovation », a déclaré Lisa Su. « C’est une opportunité d’innover de plus en plus, tant en matériel qu’en logiciel, et cela va au-delà de l’ISA. De notre point de vue, il y a encore de l’innovation dans l’industrie des PC: nous avons beaucoup de choix et les gens peuvent utiliser les mêmes processeurs dans de nombreux environnements différents. Nous nous attendons à voir plus de spécialisation à mesure que nous avançons au cours des deux prochaines années, ce qui permet une plus grande différenciation. Mais Apple continue de travailler avec nous en tant que partenaire graphique et nous sommes heureux de collaborer avec eux. »

Apple s’appuie sur les cartes graphiques Radeon d’AMD pour alimenter des appareils haut de gamme tels que MacBook Pro, iMac et Mac Pro, mais même cette stratégie pourrait changer à mesure qu’elle passe à des solutions internes. Les Mac M1 intègrent des cœurs graphiques TBDR (Tile Based Deferred Rendering) sur une conception de système sur puce similaire aux processeurs de la série A utilisés sur les iPhone et iPad.