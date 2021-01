Selon les dernières informations, Apple travaille sur un correctif pour résoudre les problèmes de connectivité Bluetooth que certains utilisateurs ont rencontrés avec les nouveaux Mac M1 depuis leur lancement.

Depuis le lancement des nouveaux MacBook Air, ‌‌MacBook Pro 13 et ‌‌Mac mini avec puce M1, certains utilisateurs ont signalé divers problèmes avec Bluetooth, allant de déconnexions intermittentes de périphériques à des connexions Bluetooth totalement inopérantes. Jusqu’à présent, on ne savait pas si le problème était matériel ou logiciel, mais maintenant, The 8-Bit note que le journaliste Ian Bogost, qui a personnellement rencontré des problèmes avec Bluetooth, a confirmé qu’Apple lui avait dit qu’« un correctif est en cours. et cela pourrait venir à tout moment ».

Solved my M1 Mac Bluetooth issues by plugging in my keyboard and buying a Logitech mouse with its own Bluetooth dongle.

(Apple tells me a MacOS fix is in progress and forthcoming just about anytime. But jeez.)

— Ian Bogost (@ibogost) January 10, 2021