Selon un nouveau rapport de MacOtakara, qui s’appuie directement des chaînes de production d’Apple, indique que la société travaille sur deux nouvelles évolutions majeures : les AirPods Pro et l’iPhone SE 3.

Selon le rapport, les AirPods Pro 2 devraient proposer un boîtier révisé et plus compact avec quelques modifications possibles également dans la conception des écouteurs/ Ces derniers pourraient être plus compacts dans le sillage des écouteurs Samsung et Amazon. Sur ce dernier point, cependant, il est bon de procéder avec beaucoup de prudence, malgré les récents rapports Bloomberg. Même sur l’iPhone SE 3, il y a très peu d’informations pour le moment, malgré des rapports récents considérant comme probable une extension de l’écran des 4,7 pouces actuels aux 5,5 pouces plus généreux, avec un design sensiblement inchangé par rapport à l’actuel.

Évidemment, il est bon de garder à l’esprit que cette information doit être prise comme une simple rumeur. On espère recevoir prochainement plus de détails sur les nouveaux produits qu’Apple a en réserve pour 2021.