De nouvelles données publiées par Flurry Analytics confirment le grand succès commercial de l’iPhone 12 aux États-Unis au cours du mois de décembre.

Le mois de décembre est celui qui représente le plus grand nombre d’activations de nouveaux smartphones par rapport au reste de l’année, c’est pourquoi c’est un moment très important pour avoir un aperçu des modèles préférés des utilisateurs. La dernière étude de Flurry fait référence au marché américain, mais des chiffres similaires ont également été atteints en Europe.

Le premier aspect à considérer est que cette année il y a eu une baisse significative des activations globales des smartphones, avec un -20% par rapport à décembre 2019. Blâmez la pandémie et les insécurités économiques.

Malgré ces deux aspects, Apple a dominé tout le mois de décembre avec sept iPhone dans le classement des dix smartphones les plus activés de la période. En premier lieu, nous trouvons l’iPhone 11, suivi de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 12. Fait intéressant, le LG Stylo a pris la 8e place devant le Galaxy A11 de Samsung qui ne se classe que 10e.

Flurry souligne que la plupart des smartphones Apple les plus populaires en décembre étaient des modèles plus anciens et, par conséquent, également moins chers. Cependant, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 ont réussi à prendre respectivement la deuxième et la troisième place.

Quant au classement des différents constructeurs, Apple se classe premier avec 46% d’activations en décembre, suivi de Samsung à 27% et de LG à 9%.