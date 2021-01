Selon les rapports de MacOtakara, citant des sources de la chaîne d’approvisionnement chinoise, l’iPad de 9e génération à petit budget, qui devrait faire ses débuts en 2021, présentera un design révisé, plus similaire à celui de l’iPad Air de 3e génération.

La diagonale de l’écran devrait toujours être de 10,2 pouces, mais l’épaisseur de l’appareil sera « nettement plus fine » atteignant 6,3 mm contre les 7,5 mm de l’actuel « iPad 8 ». Une réduction de poids est également attendue, qui devrait passer de 490 grammes à 460 grammes. Tout comme la génération précédente, il embarquera toujours un bouton Home avec Touch ID, un port Lightning et un écran entièrement laminé, un revêtement antireflet, la prise en charge de l’espace colorimétrique P3 et la technologie True Tone.

À l’intérieur, il est probable que ce futur iPad adopte une puce A13 Bionic et 4 Go de RAM, contre 3 Go sur le modèle actuel.

À quand le nouvel iPad 9 pas cher ? Jusqu’à présent, toutes les rumeurs parlent d’une éventuelle présentation au printemps 2021, une fenêtre temporelle vraiment trop proche, étant donné que la génération actuelle n’a été présentée qu’en septembre dernier.