Après la publication d’un article accusant Google de ne pas mettre à jour ses applications iOS pour éviter d’ajouter le label de confidentialité requis par Apple sur l’App Store, de nouveaux détails émergent qui contredisent ce qui a été rapporté hier.

TechCrunch rapporte que Google n’essaie pas de retarder la publication des mises à jour pour éviter de partager des informations sur les données collectées, étant donné que d’ici quelques jours, le géant d’Internet commencera à publier des mises à jour de ses applications sur l’App Store.

Les étiquettes de confidentialité sont obligatoires pour toutes les applications iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch et comprennent trois sections couvrant les données utilisées pour la surveillance, les données directement liées à l’utilisateur et les données anonymisées non directement liées à l’utilisateur. Les données utilisées pour vous suivre font référence aux données qui relient les informations utilisateur ou appareil d’une application avec les données utilisateur ou appareil acquises à partir d’autres applications, sites Web ou profils publicitaires.

À partir du 8 décembre, toutes les nouvelles applications et mises à jour devront contenir ces libellés, mais Google n’a publié aucune mise à jour après cette date. Apparemment, la décision de ne pas publier de mises à jour n’était pas liée aux étiquettes de confidentialité mais à d’autres raisons internes.