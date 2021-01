Apple a annoncé que la conférence financière du premier trimestre fiscal 2021 se tiendrait le 27 janvier. La société partagera les résultats de la période la plus importante de l’année.

Le premier trimestre fiscal coïncide avec les trois derniers mois de l’année civile qui sont généralement les plus importants pour les ventes de produits Apple, étant donné que la période comprend également les achats de Noël. À l’issue de la conférence, Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri fourniront plus de détails sur les résultats qui seront annoncés.

Les analystes prévoient des résultats records pour Apple, basés sur des ventes d’iPhone 12 dépassant les attentes. D’excellents résultats sont également attendus pour les ventes d’Apple Watch, iPad, Mac M1 et de services, alors même qu’Apple fournit de moins en moins de détails sur les unités vendues.

Le premier trimestre fiscal de 2020 s’est terminé avec des revenus de 91,8 milliards de dollars. Reste à voir si Apple fera mieux malgré les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19.