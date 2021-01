Selon un nouveau rapport de DigiTimes, Navitas Semiconductor devrait obtenir des commandes d’Apple en 2021 pour la fabrication de chargeurs à charge rapide basés sur la technologie de nitrure de gallium ou « GaN ».

Cette nouvelle vient directement de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, selon laquelle la firme de Cupertino prévoit des versions GaN pour ses alimentations USB-C, permettant d’avoir des dispositifs plus petits et plus légers, plus écoénergétiques et moins conducteurs de chaleur par rapport aux alimentations actuelles à base de silicium. Ce genre de chargeur n’est pas nouveau, d’autres marques comme Anker et Belkin ont déjà introduit des solutions GaN ces dernières années.

Navitas est le créateur de GaNFast, une solution de nitrure de gallium qui, selon l’entreprise, se trouve dans certains des chargeurs rapides les plus populaires au monde. GaNFast a été adopté par plusieurs marques, telles que Aukey, Dell, Lenovo et Xiaomi. L’année dernière, la société a déclaré que les solutions basées sur GaNFast incluent des chargeurs muraux allant de 24W à 300W.

Nous savons maintenant qu’Apple n’inclut plus de chargeurs dans la boîte avec les modèles iPhone et Apple Watch, mais continue de vendre différents types d’adaptateurs, y compris ceux avec USB-A 5W, 12W, 20W, 30W, 61 W et USB-C 20W, 30W, 61W et 96W USB-C.

Le rapport indique également que TSMC, le principal partenaire de fabrication de puces d’Apple, a déjà signé un partenariat avec Navitas pour fournir les puces GaN. Il est actuellement difficile de savoir si les premiers chargeurs GaN d’Apple seront prêts à être commercialisés cette année.