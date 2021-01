WhatsApp, l’une des apps de messagerie les plus populaires, ne peut plus être utilisée sur les iPhone avec iOS 8 ou une version antérieure.

Plus précisément, à partir d’aujourd’hui, WhatsApp nécessite au moins iOS 9, Android 4.0.3 et KaiOS 2.5.1 ou version ultérieure. En clair, ceux qui ont un iPhone 4 ou un iPhone encore plus ancien ne pourront plus utiliser WhatsApp.

« Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d’utiliser la dernière version d’iOS disponible pour votre téléphone. Visitez le site d’assistance Apple pour savoir comment mettre à jour le logiciel de votre iPhone. »

Au moins en ce qui concerne la sphère iOS, le manque de support devrait toucher un nombre très limité d’utilisateurs, étant donné que l’iPhone 4 est sorti il ​​y a presque onze ans. Pas de problème cependant avec l’iPhone 4s, puisque ce smartphone prend en charge iOS 9.

Si vous avez un iPhone avec iOS 8 mais qui prend en charge les versions ultérieures, vous devrez donc le mettre à jour pour pouvoir utiliser WhatsApp.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store.