Au cours des dernières heures, Apple a supprimé près de 39 000 jeux de l’App Store chinois en raison de l’absence de licence officielle requise par les autorités locales.

Les jeux supprimés incluent également des titres de premier plan tels que Assassin’s Creed Identity d’Ubisoft et NBA 2K20. De plus, seuls 74 des 1 500 jeux payants les plus téléchargés de l’App Store chinois ont survécu à cette purge.

En plus des 39 000 jeux, Apple a également supprimé plus de 46 000 applications en raison de l’absence de licence du gouvernement chinois. Les nouvelles lois locales prévoient en effet que les développeurs doivent demander une licence pour publier leurs applications sur les magasins numériques, la date limite étant fixée au 31 décembre.