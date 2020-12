À compter du 1er janvier 2021, Apple devra afficher l’indice de réparabilité de ses produits vendus à la fois en ligne et dans les Apple Store physiques en France.

En effet, suite la loi sur l’économie circulaire et la lutte contre les déchets électroniques, tous les fabricants d’équipements électroniques devront informer leurs clients de l’indice de réparabilité de leurs produits. Dans un premier temps, cela concerne les cinq catégories de matériel suivantes : machines à laver, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses à gazon. Cette liste devrait s’agrandir au fil du temps.

Grâce à ce genre d’étiquettes énergétiques, les consommateurs pourront voir la performance énergétique d’un appareil électronique. L’indice de réparabilité ira du rouge au vert, avec une note maximale de 10. L’indice a été choisi après une longue consultation entre fabricants, vendeurs, distributeurs, ONG, associations de consommateurs et Agence pour la transition écologique.

« Un indice de réparabilité permettra au consommateur de savoir si son produit est réparable, difficilement réparable ou non réparable. Il aura les moyens d’agir via un outil simple et visuel », précise le ministère de la transition écologique. D’ajouter que : « Afin de faciliter la réparation et favoriser l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire, le consommateur bénéficiera, lors de l’achat de son produit, d’une information sur la disponibilité et l’indisponibilité (nouveauté) des pièces détachées ». Ce délai de mise à disposition des pièces détachées devra être de 15 jours ouvrés.

Apple a d’ailleurs commencé à préparer ses équipes en magasin afin qu’ils soient prêts pour répondre aux questions des clients. Cupertino a également prévu une page d’assistance où le client trouvera davantage d’informations, notamment sur la façon dont sont attribuées les notes en réparabilité et à partir des critères suivants :

La disponibilité de la documentation (pour la réparation, l’utilisation et la maintenance ainsi que la période pendant laquelle ces informations sont mises à disposition)

Démontage (la facilité de le faire, la facilité d’accès aux différentes pièces, les outils nécessaires, la manière dont les pièces sont fixées dans l’appareil)

Pièces détachées (disponibilité et délais de livraison)

Le prix des pièces détachées (par rapport au neuf)

Les mises à jour logicielles disponibles, l’offre d’assistance technique à distance gratuite et la possibilité de réinitialiser votre appareil via un logiciel

Apple a créé un graphique que les clients devraient voir à partir de janvier. À titre d’exemple, le MacBook Pro 16 », selon les critères ci-dessus, obtient un indice de réparabilité de 7 sur 10. Plus précisément, ce modèle obtient 12,3/20 pour la partie documentation ; 6.8/20 en termes de démontage et d’accès aux composants ; 14./ 20 sur la disponibilité des pièces de rechange ; 16/20 pour le prix de ces pièces et 20/20 pour les mises à jour et l’assistance à distance.

À l’avenir, il n’est pas exclu que d’autres pays de l’UE commencent également à utiliser ce type d’étiquettes, également parce que de nouvelles règles relatives au droit de réparation sont déjà en discussion.

Source : MacG