Apple a partagé une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube au Japon pour promouvoir l’App Store avant la nouvelle année.

La vidéo de 15 secondes met en évidence diverses applications disponibles sur l’App Store et dédiées à la productivité, à la communication, aux jeux et autres. L’annonce montre comment l’App Store peut aider les gens à bien démarrer 2021, le tout accompagné d’animations colorées. Le Nouvel An ou « Shōgatsu » est la fête la plus importante au Japon, qui a lieu du 1er au 3 janvier.

Apple organise également généralement un événement du Nouvel An au Japon, proposant des cartes-cadeaux Apple Store pour l’achat de certains produits Apple, mais rien n’a encore été annoncé.