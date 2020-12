L’iPad Pro 12,9 pouces avec écran mini-LED sera lancé au premier trimestre 2021, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par DigiTimes.

La source dit qu’Apple a diversifié sa chaîne d’approvisionnement d’affichage et d’écrans tactiles, le BOE chinois ayant finalement obtenu l’approbation de fournir des panneaux OLED pour l’iPhone et GIS commençant à fournir des panneaux pour l’iPhone et le prochain iPad Pro.

GIS a approuvé des investissements de 77 millions de dollars pour étendre la capacité de production des modules tactiles intégrés utilisés dans les tablettes Apple. La filiale chinoise investira des dizaines de millions de dollars supplémentaires pour améliorer l’automatisation de la ligne de production et accélérer les opérations d’assemblage des nouveaux iPad.

Selon les dernières rumeurs, GIS produira les modules tactiles intégrés dans les écran mini-LED de l’iPad Pro 12,9 pouces qu’Apple devrait lancer au premier trimestre 2021.

Les écrans mini-LED et OLED partagent de nombreux avantages par rapport aux écrans LCD traditionnels, notamment une luminosité plus élevée, un meilleur rapport de contraste et une plus grande efficacité énergétique. Par rapport aux écrans OLED, la technologie mini-LED supprime tous les problèmes de brûlure et offrent d’autres technologies avancées qui améliorent leur qualité.