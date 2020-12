Prévue pour un lancement début 2021, la fonction anti-tracking d’iOS 14 et iPadOS 14 comment à se déployer chez certains utilisateurs, confirmant les premiers travaux préparatoires.

Pour l’heure, Apple n’a pas partagé de date précise sur la mise en œuvre de cette fonction qui a pour objectif de protéger la vie privée des utilisateurs. Les développeurs d’applications devront demander leur autorisation avant de les suivre à des fins publicitaires. Même après acceptation, les utilisateurs pourront accéder aux contrôles de confidentialité dans l’application Réglages sous le menu « Confidentialité ». C’est ici qu’ils seront en mesure d’activer ou de révoquer le suivi.

À l’ouverture d’une application pour la première fois, l’utilisateur verra un message contextuel (CF photo) l’invitant à accepter le suivi.

Plusieurs développeurs et autres éditeurs comme Facebook ont vivement critiqué le choix d’Apple qui est considéré comme une mise à mort des petites entreprises dont le business model est principalement basé sur les revenus publicitaires. Apple a rejeté cette critique, affirmant que la fonctionnalité n’obligera pas Facebook à modifier son approche du suivi des utilisateurs, mais uniquement à demander la permission.

Comme indiqué pour la première fois par MacRumors, « certains utilisateurs voient maintenant l’invite de suivi sur leur iPhone, mais uniquement pour certaines applications. Par exemple, un utilisateur a reçu une fenêtre contextuelle lors de l’ouverture de l’application NBA, indiquant que l’application demandait l’autorisation « de suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises ». »

Le déploiement final de la fonction anti-tracking devrait avoir lieu avec la sortie publique d’iOS 14.4 attendue en janvier.

Cependant, certains utilisateurs d’iOS signalent qu’ils ont vu cette fenêtre sur iOS 14.3 et iOS 14.2. Cela peut signifier qu’il s’agit d’un changement côté serveur qu’Apple est en train de mettre en œuvre, ou que certains développeurs ont commencé à mettre en œuvre la fonctionnalité avant une « version » officielle.

Apple’s New Privacy-Focused Tracking Prompt Begins Appearing in iOS 14.4 Beta https://t.co/zpAz0Vpx96 by @rsgnl pic.twitter.com/ZEf7NUsfPb

— MacRumors.com (@MacRumors) December 23, 2020