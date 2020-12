Le catalogue Netflix arrive sur les appareils Echo Show également en France. Lancez simplement la commande « Alexa, ouvre Netflix » pour accéder à votre compte et commencer à regarder du contenu en streaming.

Les clients d’Echo Show pourront alors accéder au catalogue complet de Netflix, y compris des productions originales telles que The Queen of Chess, Jingle Jangle et The Crown, en utilisant uniquement leur voix.

Vous pourrez rechercher, parcourir et regarder des films ou des séries télévisées en appelant Alexa avec des commandes telles que « Alexa, montre-moi des comédies sur Netflix » ou « Alexa, lance The Crown sur Netflix ».

Voici quelques commandes à poser à Alexa pour accéder au contenu sur Netflix :

« Alexa, montre-moi des films comiques »

« Alexa, cherche des films d’action »

« Alexa, ouvre Netflix »

En plus d’ajouter plus de contenu au choix, l’objectif est également de faciliter la recherche et le choix des films et des séries à regarder. Amazon a récemment introduit une nouvelle page d’accueil vidéo pour fournir des recommandations personnalisées sur ce qu’il faut regarder. Les nouvelles pages de détails vidéo offrent également plus d’informations sur la série ou le film sélectionné.

› Amazon Echo Show : 99,99 €