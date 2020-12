Qualcomm a enregistré des résultats de croissance grâce principalement à la fourniture de puces modem pour le nouvel iPhone 12.

Selon les dernières données, les revenus de Qualcomm ont augmenté de près de 40% par rapport au troisième trimestre de 2019, principalement grâce aux excellentes ventes de l’iPhone 12, dont la société fournit les puces 5G.

TrendForce montre qu’avec l’iPhone 12, le fabricant de puces basé à San Diego a pu dépasser Broadcom en tant que numéro un mondial de la conception de circuits intégrés. La croissance par rapport à 2019 est flagrante et ce résultat intervient après des années de guerres juridiques entre Qualcomm et Apple avant la grande paix : « La sortie de l’iPhone 12 a conduit à une augmentation de la demande pour le modem 5G et la puce RF de Qualcomm, poussant à son tour des revenus supérieurs à ceux de son rival Broadcom. »

Le problème pour Qualcomm, cependant, est qu’Apple a commencé à travailler sur ses propres modems dans le but d’utiliser ce nouveau composant interne sur les iPhone de 2023 à 2024. Une fois cette étape franchie, Qualcomm perdra Apple en tant que client et risquera donc d’avoir moins de revenus.

Le rapport suggère également que le marché mondial des circuits intégrés augmentera en 2021.