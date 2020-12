Les cartes sans contact ont une limite relativement basse, au-dessus de laquelle vous devez insérer la carte dans le terminal et utiliser un code PIN. Apple Pay, en revanche, se qualifie pour des limites beaucoup plus élevées ou, dans certains cas, aucune limite, permettant le paiement sans contact même pour les achats importants. Un rapport du Financial Times indique que le service est de plus en plus utilisé par les utilisateurs d’iPhone à travers le monde, totalisant environ 507 millions de personnes. C’est une très grosse augmentation par rapport au 67 millions quatre ans en arrière.

Apple prélève une commission estimée à 0,15% sur chaque transaction, et les analystes de Bernstein affirment que la pandémie a rendu les paiements sans contact encore plus populaires, à tel point que d’ici 2025, les revenus d’Apple Pay pourraient dépasser ce qu’Apple gagne avec l’App Store.

Tout cela attire l’attention des régulateurs antitrust. L’Union européenne enquête déjà sur cette question, mais d’autres régulateurs dans le monde pourraient désormais faire de même, Apple étant obligée d’ouvrir la puce NFC de l’iPhone et de l’Watch à des services de paiement tiers autres qu’Apple Pay.

Sont également visées certaines « suggestions » d’Apple qui poussent les développeurs à privilégier Apple Pay par rapport aux alternatives concurrentes. « Dans la mesure du possible, faites d’Apple Pay l’option de paiement par défaut », déclare Apple dans un guide du développeur en ligne. « Si Apple Pay est activé, supposez que la personne souhaite l’utiliser. Pensez à présenter le bouton Apple Pay comme première ou unique option de paiement, en l’affichant plus grand que les autres options ou en utilisant une ligne pour le séparer visuellement des autres choix. »

Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir.