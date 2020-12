Il y a quelques jours, nous vous avons parlé des problèmes auxquels l’équipe de « Mythic Quest » est confrontée en raison de certaines infections dues à la COVID-19. À cela s’ajoutent les producteurs qui ont déclaré que le lieu est l’un des « endroits les plus sûrs où vous pouvez être loin de chez vous ».

Selon Variety, le créateur et star Rob McElhenney a tenté de rassurer les acteurs et l’équipe de la sécurité de la production début décembre. Après avoir été informé de plusieurs cas positifs, McElhenney a suspendu la production le 4 décembre et a envoyé une note au personnel le lendemain.

« Aussi alarmant que cela puisse paraître, nous nous y attendons depuis des semaines. Les nombres dans le comté augmentent et par conséquent, « nos » nombres font de même. Mais à ce jour, il n’y a aucune preuve de transmission au travail. Notre ensemble continue d’être l’un des endroits les plus sûrs où vous pourriez être à l’extérieur de votre maison. »

L’équipe « Mythic Quest » contre les producteurs

Ces affirmations ont été définies comme des « conneries totales » par un membre de l’équipe qui a contracté le virus. La personne, qui est restée anonyme, a déclaré être en contact étroit avec d’autres personnes également testées positives chez CBS Radford au Studio City. Il y a eu quatre flambées dans l’établissement au cours du mois dernier avec au moins 12 cas liés à « Mythic Quest ». La série avait déjà signalé plusieurs cas en novembre.

Un deuxième membre de l’équipe a déclaré à Variety que la production avait initialement adhéré aux protocoles de la COVID-19 avec masques et distanciation sociale, mais était ensuite revenue aux « procédures d’exploitation standard » vers la fin du tournage. Bien que la production n’ait pas intentionnellement mis en danger les employés, il y avait beaucoup de pression pour que le tournage soit terminé le plus tôt possible.

Un cabinet de conseil en environnement chargé de superviser les mesures de sécurité de la production affirme que le salon était conforme aux réglementations édictées par des scientifiques et des experts en santé. Lionsgate, qui produit « Mythic Quest », a fait écho à la déclaration, ajoutant que « la santé et la sécurité de notre équipe Mythic Quest est notre priorité absolue ».

Pour le moment, la production de la deuxième saison de Mythic Quest n’est pas encore terminée, mais nous espérons que les problèmes pourront être résolus rapidement.