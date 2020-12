Seize cas de coronavirus ont été confirmés au CBS Studio Center de Radford, où la production de la saison 2 de la série « Mythic Quest » d’Apple se terminait.

Un représentant de Lionsgate aurait révélé à Variety que plusieurs membres de l’équipe de la série « Mythic Quest » ont été testés positifs au test COVID-19. Actuellement, ils sont tous en quarantaine et d’autres membres du personnel ont déjà été informés de la situation.

« Nous suivons tous les protocoles de santé et de sécurité nécessaires et la production de la série a été suspendue depuis vendredi dernier, lorsque nous avons appris les tests positifs. La santé et la sécurité de l’équipe est notre priorité. »

En moins de deux mois, c’est la deuxième fois qu’une partie de l’équipe fait face aux problèmes découlant de la pandémie. CBS Studios a également fait face à plusieurs épidémies au cours des quatre derniers mois, avec les équipes de « Mythic Quest » d’Apple TV+, « Call Your Mother » de Sony Pictures TV et « Why Women Kill » de CBS Studios.