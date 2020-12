Certaines fonctionnalités de Messenger et Instagram ont été temporairement désactivées en Europe afin de mettre les deux plateformes en conformité avec les nouvelles règles sur l’utilisation des données dans les pays de l’UE.

Les utilisateurs concernés verront des alertes dans les applications Messenger et Instagram, mais sans plus de détails sur les fonctionnalités qui ont été désactivées. Cependant, The Verge a découvert que les enquêtes sur Messenger et Insatgram ont été désactivées pour le moment, du moins pour les comptes Business et Creator. Les autocollants sur Instagram ont également été désactivés, ainsi que les réponses personnalisées sur Messenger. D’autres comptes ont noté l’absence de fonctionnalités telles que l’envoi de fichiers sur Messenger et la possibilité de partager des effets AR dans les DM sur Instagram.

Les changements ne pourraient être que temporaires, dans l’attente de plus de détails sur les nouvelles règles de l’UE sur le traitement des données personnelles des utilisateurs.