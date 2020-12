Les dirigeants d’Apple sont en pourparlers avec le réalisateur et producteur John Lasseter pour acquérir les droits de deux films à venir.

Variety rapporte que les deux films qui intéressent Apple sont « Luck » et « Spellbound » de Skydance Animation, tous deux réalisés par John Lasseter. Cela pourrait être juste le premier des nombreux accords entre les deux sociétés, car Apple souhaite augmenter considérablement le catalogue de films d’animation sur Apple TV+. Les deux films ont déjà été tournés chez Paramount Pictures, mais Skydance a le droit contractuel de déplacer les projets ailleurs.

Les dirigeants qui ont vu « Luck » affirment qu’il s’agit d’un film de style Lasseter « à l’ancienne », avec une valeur de production élevée et un attrait commercial très élevé. « Luck » suit l’histoire de la fille la plus malheureuse du monde qui tombe sur le « monde jamais vu de la bonne et de la malchance ». L’autre titre, « Spellbound », est décrit comme une fantaisie musicale qui se déroule dans un monde magique et suit une jeune fille qui « veut briser le charme qui a divisé son royaume en deux ».

Les deux titres devraient sortir en 2022. Reste à voir si Apple arrive à ce que soit sur sa plateforme.