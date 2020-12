La première bêta d’iOS 14.4 intègre une fonctionnalité présentée pour la première fois lors de la présentation de l’iPhone 12, grâce à laquelle il est possible de tirer le meilleur parti de la puce U1 du nouveau HomePod mini.

La bêta 1 d’iOS 14.4 offre une nouvelle expérience Handoff sur HomePod mini. Profitant de la nouvelle technologie gérée par la puce U1, HomePod mini peut créer des interactions spatiales plus intuitives avec l’iPhone 12 et l’iPhone 11 équipés d’iOS 14.4.

Avec la précédente interaction Handoff, les utilisateurs devaient tenir leurs iPhone près du haut du HomePod pour transférer des appels audio et téléphoniques vers ou depuis l’appareil. Une petite bannière de notification apparaissait sur l’écran de l’iPhone indiquant que le Handoff était actif. Désormais, Handoff n’est plus relégué à une petite bannière de notification en haut de l’iPhone, puisqu’avec iOS 14.4 il est possible de profiter d’une interface complète qui apparaît lorsque l’iPhone s’approche du HomePod mini.

Il n’est même pas nécessaire de tenir l’iPhone au-dessus de l’enceinte pour profiter de Handoff. Désormais, il suffit que l’appareil soit à proximité du haut-parleur. La connexion Handoff est également signalée via le Taptic Engine : si vous vous approchez du HomePod mini, le feedback augmente.

Les utilisateurs ont ensuite la possibilité d’appuyer simplement sur la bannière pour appeler manuellement l’interface Handoff ou de rapprocher l’iPhone du HomePod mini pour ouvrir automatiquement la même interface. La nouvelle expérience Handoff fonctionne avec l’application Music et d’autres types de sources multimédias, comme YouTube. Les appels sont également éligibles avec cette nouvelle expérience. La musique peut être transférée de deux manières : du HomePod mini vers l’iPhone ou de l’iPhone vers le HomePod mini.

iOS 14.4 met également à jour les raccourcis pour définir les fonds d’écran. Dans la première bêta, les utilisateurs peuvent désormais activer le zoom en perspective pour l’arrière-plan à l’aide d’un interrupteur marche/arrêt des commandes. Cette option offre aux utilisateurs la possibilité d’activer ou de désactiver l’effet de parallaxe qui apparaît en arrière-plan défini par les commandes.

Enfin, VoiceOver propose désormais une nouvelle fonctionnalité appelée App Direct Touch. Elle permet aux utilisateurs de contrôler directement une application sans nécessiter d’interactions supplémentaires. Il existe déjà une fonction similaire pour la saisie directe sur le clavier dans les applications, mais cette nouveauté offre plus de flexibilité dans les applications sélectionnées. Actuellement, cette option est présente sur iOS 14.4 mais elle ne semble pas fonctionner correctement.