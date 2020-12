Comme promis, Google Stadia est désormais compatible iPhone et iPad via une application web et sans aucune application à installer via l’App Store.

En raison des limitations d’Apple sur l’App Store, Google a choisi la voie du navigateur Web pour permettre aux utilisateurs iOS de jouer à des jeux sur la plate-forme Stadia. La première version fonctionne parfaitement sur Safari. Elle permet aux utilisateurs de démarrer des centaines de jeux en streaming sur iPhone et iPad.

Pour pouvoir utiliser Google Stadia sur iPhone et iPad, il est nécessaire de mettre à jour les appareils vers iOS 14.3 ou iPadOS 14.3 et d’accéder directement à stadia.google.com depuis Safari. L’application Web imite pleinement l’expérience que vous auriez avec une application native et partage de nombreuses fonctionnalités de la version de bureau. Tout fonctionne très bien et sans décalage particulier, évidemment avec toutes les limitations d’un appareil mobile.

Il est également possible de jouer en connectant une manette Bluetooth à l’iPhone ou à l’iPad, y compris celle officielle conçue par Google pour la plateforme Stadia. Et oui, il y a aussi Cyberpunk 2077.

Entre autres, il est également possible d’ajouter l’icône de l’application Web sur l’écran d’accueil :

Ouvrez Safari

Accédez à stadia.google.com

Connectez-vous à votre compte Stadia

Ajoutez le raccourci à l’écran d’accueil en utilisant la fonction appropriée

L’application Web est également compatible avec les anciennes versions d’iOS, mais avec certains problèmes de compatibilité. Nous recommandons donc l’utilisation d’iOS 14.3.