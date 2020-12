Aujourd’hui, Rakuten propose un nouveau code promo valable sur toute la boutique, et notamment sur les iPhone 12 et AirPods Pro, en plus des offres de remboursement.

Pour profiter des offres de remboursement, il suffit de devenir membre du Club-Rakuten, inscription rapide et gratuite. Vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur Rakuten.

Voici le code promo à utiliser jusqu’à ce soir 23h59, valable sur toute la boutique Rakuten :

› RAKUTEN15 : 15€ dès 99€ d’achats

iPhone 12

› iPhone 12 mini de 128 Go – Noir : 815 € au lieu de 859 € avec le code RAKUTEN15 + 41,50 € remboursés

› iPhone 12 mini de 64 Go – Noir : 701,99 € au lieu de 809 € avec le code RAKUTEN15 + 35,85 € remboursés

› iPhone 12 de 128 Go – Noir : 884 € au lieu de 959 € avec le code RAKUTEN15 + 44,95 € remboursés

› iPhone 12 de 64 Go – Noir : 799 € au lieu de 909 € avec le code RAKUTEN15 + 40,70 € remboursés

› Toutes les offres iPhone 12

AirPods

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 199,99 € au lieu de 279 € avec le code RAKUTEN15 + 10,75 € remboursés en superpoints

› AirPods 2 avec boîtier de charge : 127,99 € au lieu de 179 € avec le code RAKUTEN15 + 7,15 € remboursés en superpoints.

› AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil : 154,90 € au lieu de 229 € avec le code RAKUTEN15 + 8,50 € remboursés en superpoints