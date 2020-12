Après une phase de test bêta, Facebook a décidé de défier TikTok avec la nouvelle application « Collab » pour iOS qui est enfin disponible au public.

L’application se concentre sur les vidéos au format court comme sur TikTok, sans oublier la collaboration. Collab se concentre davantage sur la création de musique et permet aux utilisateurs de créer leurs propres « collaborations ». Essentiellement, il permet aux musiciens d’enregistrer à distance des vidéos de leurs arrangements, puis de combiner les différentes parties, jusqu’à trois vidéos d’une durée maximale de 15 secondes. Évidemment, il est inutile de nier que Collab est né dans le but précis de voler une part du marché à TikTok, même si ce dernier ne se concentre pas exclusivement sur les clips vidéo.

Comment fonctionne Collab ?

Tout se passe de la même manière que sur TikTok, nous pourrons donc parcourir le fil de Collab et découvrir de nouvelles musiques et de nouveaux artistes sans nécessairement participer au processus de création. Parmi les utilisateurs existants de Collab, il y a à la fois des artistes qui enregistrent leur propre musique et ceux qui veulent juste barboter de manière complètement amateur.

L’application est disponible au téléchargement sur l’App Store, mais pas encore en France pour le moment.