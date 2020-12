La forte demande pour l’iPhone 12 poussera Apple à fabriquer 96 millions d’iPhone au premier semestre 2021, en hausse de 30% d’une année sur l’autre, selon Nikkei.

Apple aurait demandé à ses fournisseurs de fabriquer entre 95 et 96 millions d’iPhone au cours des six premiers mois de 2021 (+30% par rapport à la même période en 2019). La plupart des commandes concernent la gamme iPhone 12, mais il y a aussi l’iPhone 11 et l’iPhone SE qui se portent bien notamment sur les marchés émergents.

À partir de ces données, on suppose qu’Apple prévoit de produire 230 millions d’iPhone en 2021, y compris évidemment les nouveaux modèles qui sortiront à l’automne. Au total, cela représenterait une augmentation de 20% par rapport à 2019, même si ces estimations pourraient changer en fonction de nombreux facteurs imprévisibles.

Les données positives sur les ventes d’iPhone proviennent d’une forte demande pour les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, contrairement à la faible demande pour l’iPhone 12 mini. En revanche, l’iPhone 12 est conforme aux attentes.

Certains fournisseurs d’Apple s’attendent à un record en 2021, grâce aux nouveaux modèles qui continueront de bien se vendre pendant au moins les six premiers mois de 2019.