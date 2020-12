Apple a mis à jour Shazam avec un nouveau design, des notifications pour les shazams hors ligne ou non reconnus et une toute nouvelle app Web.

La version 14.2 de Shazam introduit un nouveau look avec un onglet de défilement remanié qui permet un accès plus facile aux anciens Shazams. De plus, l’application vous permet désormais d’être averti lorsque vous trouvez des Shazams hors ligne ou non reconnus, et de découvrir les dernières tendances avec les classements, désormais disponibles dans la fonction de recherche.

Apple a également optimisé la synchronisation Shazam avec la liste de lecture « My Shazam Songs » sur Apple Music ou Spotify. Pour les utilisateurs d’Apple Music, davantage de Shazams déjà découverts seront synchronisés. Et si vous supprimez une chanson dans Apple Music, elle ne sera pas rajoutée ultérieurement.

Apple a également lancé Shazam en tant qu’application Web sur Shazam.com. Le site est disponible en version bêta et n’est actuellement compatible qu’avec Safari, Chrome et Firefox sur macOS et Chrome OS, permettant aux utilisateurs de contrôler les graphiques et d’identifier la musique directement depuis un navigateur.

Shazam est disponible gratuitement sur l’App Store.