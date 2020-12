Les écoles publiques américaines achètent des outils médico-légaux initialement destinés à la police uniquement dans le but de pirater et d’accéder aux données iPhone des étudiants et des enseignants aux États-Unis.

Apple place la confidentialité et la sécurité des utilisateurs avant tout lors de la conception d’iPhone, mais comme vous le savez, plusieurs structures gouvernementales américaines (et autres) continuent de chercher des moyens de contourner les blocages d’appareils Apple et d’accéder aux données des utilisateurs dans des cas spécifiques (terrorisme, enquêtes, etc …). L’un des outils matériels les plus fiables pour effectuer ces opérations est Cellebrite, capable d’accéder aux données cryptées de nombreux smartphones Apple.

Le FBI, la police et d’autres agences gouvernementales utilisent ces outils depuis des années, mais apparemment, les écoles publiques américaines les exploitent également contre des étudiants et des enseignants dans des cas spécifiques.

Lorsque les écoles et les universités soupçonnent qu’un étudiant mène des activités illégales, l’institution peut fouiller le téléphone et mener des enquêtes. De telles enquêtes ne donneraient aucun résultat sans l’utilisation d’outils tels que Cellebrite, car il serait impossible d’accéder aux données sans connaître le mot de passe de l’appareil (et aucun suspect ne peut être contraint de le divulguer). Dans des cas spécifiques, il en va de même pour les enseignants. Par exemple, en 2016, une activité illégale a été découverte entre un élève et un enseignant grâce à Cellebrite et au piratage d’un iPhone.

Le problème soulevé ces jours-ci est que les écoles ne sont pas aussi contrôlées que la police et cela pourrait conduire à une atteinte excessive à la vie privée de centaines de milliers d’étudiants, le tout dans un souci de « sécurité ». En raison des lois du système éducatif américain, les étudiants ne sont pas toujours protégés par le quatrième amendement et peuvent être soumis à des perquisitions et à des saisies sans l’autorisation d’un juge. Il en va de même pour l’utilisation de Cellebrite et d’outils similaires.

C’est précisément pour ces raisons que le gouvernement est désormais invité à intervenir pour au moins limiter le pouvoir d’accéder aux données cryptées des étudiants et des enseignants, peut-être sous la supervision d’un juge spécial.