La Federal Trade Commission des États-Unis poursuit Facebook pour avoir maintenu un monopole illégal sur les réseaux sociaux après des années de conduite anticoncurrentielle.

Facebook est accusé de poursuivre une stratégie systématique pour éliminer les menaces qui pèsent sur son monopole. Cela inclut l’acquisition d’Instagram en 2012 et l’acquisition de WhatsApp en 2014. Selon la FTC, les actions de Facebook ont ​​nui à la concurrence, laissait aux consommateurs peu de choix pour les réseaux sociaux personnels et les annonceurs privés des avantages de la concurrence.

La FTC vise une injonction permanente qui exigerait la vente d’actifs tels qu’Instagram et WhatsApp. Cela signifierait que Facebook serait obligé de vendre les deux réseaux sociaux. Facebook serait également interdit d’imposer des conditions anticoncurrentielles aux développeurs de logiciels et serait obligé de demander l’approbation du gouvernement pour de futures fusions et acquisitions.

La plainte indique que si Facebook a initialement tenté de concurrencer Instagram, il a finalement choisi d’acheter la société directement, neutralisant la menace et empêchant un autre concurrent des réseaux sociaux de gagner du terrain. La FTC pense également que Facebook aurait compris et craint qu’une application de messagerie mobile réussie comme WhatsApp puisse entrer sur le marché des réseaux sociaux, c’est pourquoi elle a également décidé d’acquérir cette application.

Selon la FTC, la domination de Facebook sur les réseaux sociaux lui a procuré des « bénéfices stupéfiants », y compris des revenus de plus de 70 milliards de dollars et des bénéfices de plus de 18,5 milliards de dollars en 2019.