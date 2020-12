Apple continue de compléter le casting de « Physical », une série se déroulant en Californie dans les années 1980 et qui arrivera exclusivement sur Apple TV+.

La série sera écrite par Annie Weisman (Almost Family) et l’actrice Rose Byrne incarnera Shila, une femme au foyer malheureuse dans une communauté balnéaire du sud de la Californie dans les années 1980. L’histoire suit celle d’une femme qui lutte dans sa vie de femme au foyer pour trouver un chemin non conventionnel à travers l’aérobic.

Selon Variety, six nouveaux acteurs rejoindront le casting. Paul Sparks (« House of Cards ») jouera un agent immobilier conservateur qui idéalisera le concept de famille américaine. Le comédien Rory Scovel jouera le mari de Shelia, un professeur radical de Berkley essayant de se lancer dans la politique. Lou Taylor Pucci (« Evil Dead ») jouera Tyler, un surfeur sensible et un réalisateur en herbe. Della Saba, connue pour avoir donné sa voix dans des séries telles que « Steven Universe », jouera Bunny, un instructeur d’aérobic énigmatique avec un tempérament chaleureux et un passé mystérieux. Dierdre Friel, qui joue également dans « Little America » ​​également sur Apple TV +, jouera Greta, la mère de l’amie de l’école de la fille de Shila. Enfin, Ashley Liao (« Fuller House ») jouera une étudiante amoureuse du mari de Shila.

« Physical » rejoindra d’autres comédies déjà présentes sur TV+, dont la comédie « Ted Lasso » et celle liée au monde des jeux vidéo, ou « Mythic Quest ».