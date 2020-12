En plus d’améliorer la partie photo, le capteur LiDAR de l’iPhone 12 Pro peut également aider les personnes malvoyantes, en les aidant à mieux comprendre l’environnement qui les entoure.

Coïncidant avec la Journée internationale des personnes handicapées, la BBC a publié une émission spéciale intitulée « Une vision du futur ». Elle est axée sur la manière dont les nouvelles technologies peuvent aider les personnes handicapées. L’émission « Click » a exploré les derniers développements en matière d’accessibilité et d’inclusion sociale dans la technologie. La journaliste aveugle Lucy Edwards étudie comment l’intelligence artificielle peut aider les personnes malvoyantes à identifier les personnes et les objets avec leur téléphone, tandis que Niamh Hughes observe les progrès dans l’accessibilité des jeux.

Dans cette spéciale, Lucy Edwards montre comment le capteur LiDAR des nouveaux iPhone 12 Pro et Pro Max peut être utilisé pour aider à identifier les personnes et les objets à proximité. Grâce à ce capteur, ils ont pu se promener plus précisément dans leur quartier, détecter les personnes proches d’eux et identifier plus précisément les choses autour d’eux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez jeter un œil à la spéciale ci-dessous :