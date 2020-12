Apple a donné son feu vert à la production de la nouvelle série documentaire Gutsy Women avec Chelsea et Hillary Clinton, deux visages qui n’ont certainement pas besoin d’être présentés.

En fait, nous parlons de l’ancienne première dame américaine et de sa fille Chealsea, protagonistes de ce nouveau contenu d’Apple TV+. Les docu-séries seront basées sur leur livre « Le livre des femmes courageuses : histoires préférées de courage et de résilience », le huitième livre publié par Hillary Clinton en 2019 qui a reçu des critiques mitigées de la part des critiques.

Les docu-séries, comme le titre peut facilement le deviner, parleront du courage féminin, en se concentrant sur l’histoire de femmes telles que Chimamanda Ngozi Adichie, Mary Ritter Beard, Harriet Tubman, Edith Windsor et la militante pakistanaise Malala Yousafzai. Gutsy Women sera produit par HiddenLight productions avec la contribution directe de Hillary et Chelsea Clinton, avec Johnny Webb et Roma Khanna. Une feuille de route du tournage ainsi que des références à la date de disponibilité n’ont pas encore été publiées, c’est pourquoi il ne reste plus qu’à attendre pour connaître tous les détails de cette nouvelle série documentaire pour TV+.