C’est bientôt Noël, et donc bientôt le jour des cadeaux ! Pour le #BlackFriday, nous vous proposons de profiter de nombreuses promos high-tech : MacBook, AirPods Pro, iPhone 12, TV LED et bien plus encore.

› 🔥#SamsungDays : TV QLED 8K, Barre de son, Galaxy Watch3 et plus

Faites le plein de bonnes affaires chez nos partenaires :

Mises à jour régulières – dernière aujourd’hui à 21h19

🔥 Offres du jour 🔥

› Apple Watch Series 6 (GPS) – Boitier 40 mm Aluminium Rouge avec bracelet Sport rouge : 369,99 € au lieu de 479 € + 37 € remboursés en superpoints

› Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) – Acier inoxydable – 44 mm, Bracelet Sport Gris (+ promos sur autres tailles et couleurs) : 539,99 € au lieu de 729 €

› Casque VR Oculus Quest 2 – 256 Go : 429 € au lieu de 449 € avec le code CR20 + 45 € remboursés en superpoints (vendu par Boulanger)

› iPad Pro 2020 (11″, Wi-Fi + Cellular, 256 Go) – Argent (2e génération) : 999 € au lieu de 1 179 €

› iPad Pro 11″ 2020 256 Go : 879,99 € au lieu de 1 009 €

› Mini Projecteur Portable Nebula Astro (lire notre test) : 239,99 € au lieu de 289,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon

› Casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 : 229 € au lieu de 379,90 €

› casque Bose QuietComfort sans fil : 179,99 € au lieu de 299,99 €

› Casque Marshall Major III Bluetooth Noir : 69,99 € au lieu de 149 €

› Manette PS4 Sony Dualshock 4 Noire V2 : 39,99 € au lieu de 59,99 €

› Manette PS4 Sony Dualshock 4 Blanche V2 : 39,99 € au lieu de 59,99 €

› Manette Xbox Series Carbon Noire : 49,99 € au lieu de 59,99 €

iPhone 12 :

› iPhone 12 de 128 Go – Noir : 369,99 € au lieu de 479 € avec le code RAKUTEN15 + 88 € remboursés

› iPhone 12 de 64 Go – Noir : 821,06 € au lieu de 909 € avec le code RAKUTEN15 + 82,10 € remboursés

› iPhone 12 mini de 128 Go – Noir : 755 € au lieu de 859 € avec le code RAKUTEN15 + 75,50 € remboursés

› iPhone 12 mini de 64 Go – Noir : 774 € au lieu de 809 € avec le code RAKUTEN15 + 77,40 € remboursés

iPhone 11 :

› iPhone 11 (plusieurs coloris et stockages) : dès 589,40 € au lieu de 809 € avec le code RAKUTEN15 + 58,94 € remboursés en superpoints

› iPhone 11 Pro (plusieurs coloris et stockages) : dès 814,50 € au lieu de 1 159 € avec le code RAKUTEN15 + 81,45 € remboursés en superpoints.

› iPhone 11 Pro Max (plusieurs coloris et stockages) : dès 907,50 € au lieu de 1 259 € avec le code RAKUTEN15 + 90,75 € remboursés en superpoints.

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 184,99 € au lieu de 279 € avec le code RAKUTEN15 + 18,49 € remboursés en superpoints

› AirPods 2 avec boîtier de charge : 114 € au lieu de 179 € avec le code RAKUTEN15 + 11,40 € remboursés en superpoints.

› AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil : 152 € au lieu de 229 € avec le code RAKUTEN15 + 15,20 € remboursés en superpoints

› Apple Airpods Pro Blanc : 239 € au lieu de 279 € (Fnac)

› Apple AirPods 2 avec boîtier de charge filaire : 159 € au lieu de 179 € (Fnac)

› Apple AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil à induction : 209 € au lieu de 229 € (Fnac)

› MacBook Pro 13 » Touch Bar 512 Go SSD 16 Go RAM Intel Core i5 Quadricœur à 2.0 GHz Gris Sidéral : 1 799,99 € au lieu de 2 129,99 € (Fnac)

› Apple Watch Series 3 : à partir de 189 € (Fnac)

› CONTINENTAL EDISON Android TV QLED 55′ (139cm) : 349,99 € au lieu de 549,99 €

› Trottinette Electrique Surpass : 149,99 €

› URBANGLIDE – RIDE-85+ – Trottinette électrique RIDE 85 Plus – Roues de 8,5″ – 25 Km/h – Autonomie 30 Km – Double suspension – 350W – Temps de charge 4h : 199 € au lieu de 259 €

› URBANGLIDE – RIDE-82+ – Trottinette électrique – Roues 8″ – Vitesse max 25 km/h – Autonomie 20 km – 36V, 6Ah – 350W – Suspensions avant et arrière – LED : 159 € au lieu de 198,90 €

› HUAWEI Smartphone P30 Lite XL 256 Go Midnight black : 229 € au lieu de 329 €

› Samsung HW-K335 – Barre de son 2.1 – 130W – Bluetooth : 99,99 €

› Switch Lite Turquoise Animal Crossing + Team Sonic Racing + Rayman Legends + Mario Lapins Crétins Kingdom Battle Jeux Switch : 299,99 €

› ASUS – Vivobook S531FA-EJ300T – Noir – 15,6 » Full HD 60Hz – Intel Core i5-8265U – SSD 1 To – RAM 8 Go – Intel UHD Graphics 620 – Windows 10 : 599,99 € au lieu de 999,99 €

› ASUS – FX571GT-BQ397T – 15,6 » Full HD 60Hz – Nvidia GeForce GTX 1650 – Intel Core i5-9300H – SSD 512 Go – RAM 16 Go – Windows 10 : 749,99 € au lieu de 949,99 €

› ASUS – Rog Strix G17 G712LW EV010 – Noir – 17,3 » Full HD – NVIDIA GeForce RTX 2070 – Intel Core i7-10750H – RAM 16 Go – SSD 512 Go – Sans OS : 1 499,99 € au lieu de 1 899,99 €

› PHILIPS – TV LED 4K 50″ 126 cm – 50PUS7855/12 : 459 € au lieu de 659 €

› XIAOMI – Mi Body Composition Scale 2 Glass – Balance connectée : 24,99 € au lieu de 39,99 €

› HUAWEI – P30 – 6 / 128 Go – Bleu Aurore : 389 € au lieu de 649 €

› MOTOROLA – RAZR 2019 – 128 Go – Noir : 859 € au lieu de 1 699 €

› SAMSUNG – Galaxy Tab A 2019 – 10,1″ – 32 Go – Wifi – SM-T510 – Argent : 179 € au lieu de 219 €

› HUAWEI – MediaPad T3 10 – 16 Go – Wifi – Gris sidéral : 129 € au lieu de 159 €

› Nouvel iPad Pro 2020 12,9 pouces (Wi-Fi + Cellular, 512 Go) – Gris sidéral : 1 457,99 € au lieu de 1 619 €

› Nouvel iPad Pro 2020 12,9 pouces (Wi-Fi + Cellular, 512 Go) – Argent : 1 457,99€ au lieu de 1 619,95 €

› Nouveau iPad Pro 2020 12,9 pouces (Wi-Fi + Cellular, 256 Go) – Gris sidéral : 1 259,99 € au lieu de 1 399,94 €

› MacBook Air 13.3″ (SSD 256 Go, 8 Go RAM, Intel Core i5 Quadricour) Gris Sidéral : 999,99 € au lieu de 1249,99 €

› MacBook Air 13,3″ (2020) – Intel Core i3 – RAM 8Go – Stockage 256Go – Gris Sidéral : 899 € au lieu de 1 199 €

› Smart Keyboard Apple pour iPad 7/8, iPad Pro 10,5″ : 159,90 € au lieu de 179 €

› Smart Keyboard pour iPad Pro 11″ Gen2 et iPad Air 4 : 179,90 € au lieu de 199 €

› Smart Keyboard pour iPad Pro 12,9″ : 194,90 € au lieu de 219 €

› Magic Mouse 2 – Gris sidéral : 67,90 € au lieu de 99 €

› Magic Mouse 2 – Argent : 67,90 € au lieu de 85 €

› Magic Trackpad 2 – Gris sidéral : 119,90 € au lieu de 149 €

› Magic Keyboard : 74,90 € au lieu de 99 €

› Magic Keyboard avec pavé numérique : 112,99 € au lieu de 149 €

› Apple Pencil 1 : 87,90 € au liei de 99 €

› Apple Pencil 2 : 114,90 € au lieu de 135 €

› Apple Watch Nike 5 44mm Aluminium GPS Cellular : 399 € au lieu de 509 €

› Apple Watch Nike 5 40mm GPS/Cellular, Noir/Anthracite : 379 € au lieu de 479 €

› SSD Crucial USB-C X8 2To : 295 € au lieu de 337,19 €

› SSD Crucial X6 1 To : 145 € au lieu de 159,39 €

› x2 Crucial DDR4 2666 SODIMM 64 Go (2x32Go) : 209,99 € au lieu de 235,19 €

› Caméra Arlo Essential : 126,99 € eu lieu de 149,99 €

› Caméra Arlo Pro 3 Floodlight (Lire notre test) : 266,99 € au lieu de 299,99 €

› Carte microSDXC SanDisk Ultra 512 Go : 49,99 € au lieu de 157,99 €

› Carte SD SanDisk Extreme Pro 1 To : 360,18 € au lieu de 575,99 €

› Carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 1 To : 331,95 € au lieu de 648,99 €

› Carte SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go : 31,99 € au lieu de 58,99 €

› Carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go : 17,99 € au lieu de 49,99 €

› Carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go : 29,99 € au lieu de 90,99 €

› Carte microSDXC SanDisk Extreme Plus 64 Go : 15,99 € au lieu de 35,99 €

› iPad Pro 12,9″ 2020 128 Go : 1 007,99 € au lieu de 1 119,99 €

› Dock Pro Thunderbolt 3 Belkin : 259 € au lieu de 349 €

› Casque Beats Studio3 avec réduction du bruit : 199,99 € au lieu de 349,95 €

› Balance connectée Withings Body : 44,95 € au lieu de 59,95 €

› Balance connectée Withings Body+ : 69,95 € au lieu de 99,95 €

› Balance connectée Withings Body Cardio : 99,99 € au lieu de 149,95 €

› thermomètre connecté Withings : 69,95 € au lieu de 99,95 €

› Withings Sleep Analyzer : 97,45 € au lieu de 129,95 €

› montre connectée Withings Move : 51,95 € au lieu de 69,95 €

› Pack Wi-Fi Mesh Orbi RBK50 : 260,99 € au lieu de 399,99 €

› Deux routeurs Netgear Wi-Fi 6 Mesh Nighthawk MK62 : 174,99 € au lieu de 249,99 €

› Trois routeurs Netgear Wi-Fi 6 Mesh Nighthawk MK63 : 244,99 € au lieu de 349,99 €

› Apple Watch Series 3 GPS : 189 € au lieu de 229 €

› Cafetière à dosette ou capsule MAGIMIX NESPRESSO VERTUO NEXT BLANCHE 1,1L : 59 € au lieu de 149 € – (voir tous les autres modèles)

› TV QLED SAMSUNG QE55Q83T 2020 : 999 € au lieu de 1 499 €

› SSD Samsung 870 QVO 1 To : 99,90 € au lieu de 129,90 €

› Mini Projecteur Portable Nebula Astro (lire notre test) : 239,99 € au lieu de 289,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon

› XIAOMI Camera de Surveillance 360° – Blanc V2 : 26,99 € au lieu de 47,04 €

› Écran Incurvé 27″ Samsung C27RG50FQU (240 Hz, Full HD, Dalle VA, 4 ms, G-Sync) : 254,99 € au lieu de 279,99 €

› Google Nest Cam Indoor – caméra de surveillance : 98,99 € au lieu de 199 €

› Ring Alarm kit 5 pièces : 199 € au lieu de 299 €

› Ring Alarm kit 7 pièces : 249 € au lieu de 349 €

› Sonnette Ring Video Doorbell 3 : 139 € au lieu de 199 €

› Sonnette Ring Video Doorbell 3 Plus : 159 € au lieu de 229 €

› Ring Stick Up Battery : 69 € au lieu de 99 €

› Ring Stick Up Plug-in : 69 € au lieu de 99 €

› Ring Spotlight Cam Battery : 159 € au lieu de 229 €

› Ring Floodlight Cam : 199 € au lieu de 299 €

› Stick Up Cam Elite : 139 € au lieu de 199 €

› Enceinte Echo Dot Gen4 : 29,99 € au lieu de 59,99 €

› Enceinte Echo Dot Gen4 avec horloge : 39,99 € au lieu de 69,99 €

› Enceinte Echo Dot Gen4 +ampoule Philips Hue : 34,99 € au lieu de 79,94 €

› Enceinte Echo Gen4 + ampoule Philips Hue E27 : 69,99 € au lieu de 99,99 €

› Echo Show 5 : 44,99 € au lieu de 89,99 €

› Echo Show 8 : 64,99 € au lieu de 129,99 €

› Echo Auto : 34,99 € au lieu de 59,99 €

› Echo Flex : 14,99 € au lieu de 29,99 €

› Fire TV Cube : 79,99 € au lieu de 119,99 €

› Fire TV Stick Lite : 19,99 € au lieu de 29,99 €

› Fire TV Stick : 29,99 € au lieu de 39,99 €

› Fire TV Stick 4K : 39,99 € au lieu de 59,99 €

› SUPER MARIO 3D – ALL STARS pour la Nintendo Switch : 44,49 € au lieu de 69,90 €

› Souris Gamer Filaire Logitech G402 Hyperion Fury : 37,99 € au lieu de 69,99 €

› XIAOMI – Mi Air 2H – FJY4026GL Purificateur d’air connecté – Débit d’air pur 260m3/h – Surface max 31m2 : 89,99 € au lieu de 129 €

› Chargeur Belkin à induction Boost Charge 10W – Blanc : 27,46 € au lieu de 29,90 €

› SAMSUNG – Galaxy Note 10 – 256 Go – Noir Cosmos : 499 € au lieu de 959 €

› Sonos Playbase Barre de son TV sans fil et enceinte wifi multiroom – Noir : 499,99 € au lieu de 699,99 €

› Enceinte intelligente Lenovo Smart display 7 : 49,99 € au lieu de 129,99 €

› Enceinte portable sans fil Bluetooth Bose SoundLink Mini II Edition Spéciale : 119,99 € au lieu de 199,99 €

› Oppo Find X2 Neo 6.5″ (12 Go RAM, 256 Go) Noir : 499 € au lieu de 699 €

› Microsoft Surface Pro 7 – 12.3″ Core i5 I5-1035G4 1.1 GHz 8 Go RAM 128 Go SSD – platine : 714,99 € + 71,50 € remboursés en superpoints

› Pack Microsoft Surface Pro 7 12.3″ Intel i5 8 Go RAM 256 Go SSD Platine + Clavier + Stylet : 1 319,99 € au lieu de 1 719,99 €

› SSD externe portable 1.8″ Samsung T5 – 1To – USB 3 : 119 € au lieu de 170 €

› Clé USB 3.0 / Lightning Sandisk iXpand Go – 256 Go : 65,99 € au lieu de 113,99 €

› Chargeur induction Belkin Boost Charge noir + enceinte : 29,99 € au lieu de 59,99 €

› Pack ampoules connectées Philips : 119,99 € au lieu de 199,99 €

› Google Home Nest Hub Charbon : 59,99 € au lieu de 89,99 €

› Google WiFi Routeur sans Fil Bluetooth Blanc : 84,99 € au lieu de 137,84 €

› Enceinte connectée Google Coffret Noël avec Google Nest Mini : 49,99 € au lieu de 89,99 €

› Google Home Mini – Assistant vocal – Corail : 24,99 € au lieu de 59,99 €

› Assistant vocal Lenovo Smart Clock Charbon : 34,99 € au lieu de 89,99 €

› Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Acier Inoxydable – couleur Or – Bracelet Sport Gris sable : 679 € au lieu de 749,95 €

› Montre connectée Withings Steel HR 36mm Blanche : 119,95 € au lieu de 179,99 €

› Pack Samsung Galaxy Watch 46 MM + Ecouteur Bluetooth AKG : 229,99 € au lieu de 429,99 €

› Imprimante photo LG pd251w : 69,99 € au lieu de 129,99 €

› Vidéoprojecteur Xiaomi MIPROJMINI : 399 € au lieu de 479 €

› Caméra de sécurité Arlo Essential Spotlight – VMC2030 : 129,99 € au lieu de 149,95 €

› TV OLED Sony Bravia KD77AG9 4k 195cm : 3 990 € au lieu de 5 990 €

› TV LED Philips The One 75PUS7354 189cm : 999 € au lieu de 1 999 €

› TV OLED Panasonic TX-55HZ980E 139cm : 1 199 € au lieu de 1 799 €

› Écran PC Gamer UHD 4K 28″ Samsung U28E570DS : 199,99 € au lieu de 249,90 €

🔥 Promos toujours en cours 🔥

› Robot cuiseur Magimix Cook Expert Premium XL 1800 W Argent : 1 249 € au lieu de 1 399 € avec le code COOKXL10 (-10%)

› PC Portable Gaming Asus TUF505DV-HN232T 15.6″ AMD Ryzen 7 16 Go RAM 512 Go SSD Noir : 999,99 € au lieu de 1 499,99 €

› ASUS – ROG STRIX G17 G712LW-EV010T – Noir – 17,3 » Full HD 144Hz – NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go – Intel Core i7-10750H – SSD 512 Go – RAM 16 Go – Windows 10 : 1 799,95 € au lieu de 1 999,99 €

› Smartphones OPPO RENO 2, RENO 2Z : dès 249 € au lieu de 319 €

› Smartphone XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 128GO BLANC : 269 € au lieu de 299 €

› Smartphone REALME X3 Super Zoom 12GB+256GB – Bleu Glacier : 379 € au lieu de 497,90 €

› Samsung Galaxy M31 6.4″ double Nano Sim (64 Go, 6 Go de Ram) : 199 € au lieu de 289 €

› Nouvel iPad mini Wi-Fi 256GB – Argent : 499 € au lieu de 629 €

› TV LED 4K UHD Toshiba 65UA2063DG de 65″ (HDR 10, Dolby Vision, Android TV) : 499,99 €

› MSI – 23,6 » LED Optix MAG241CV – Ecran PC Gamer Incurvé – 1920×1080 – Dalle VA – 1 ms – 144 Hz – AMD Freesync – Flicker Free – HDMI/DisplayPort : 199,99 € au lieu de 239,99 €

› GO RIDE 80PRO Night Edition – Trottinette électrique 8″ : 229,99 € au lieu de 349 €

› SAMSUNG C24F396 – Ecran Incurvé 24 pouces FHD : 139,99 € au lieu de 178,39 €

› Robot aspirateur Neato 945-0314 Botvac D6 : 399,99 € au lieu de 499,99 €

› Jabra Elite Active 65t – Rouge : 99,99 € au lieu de 147,51 €

› Écouteurs sans fil BeatsX – Noir : 49,99 € au lieu de 99,95 €

› Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256 Go Double SIM Noir mystique : 1 309 € au lieu de 1 1949 € + 157,08 € remboursés en superpoints

› Lampe connectée Philips Hue Go V2 : 59,99 € au lieu de 79 €

› HP Pavilion Gaming 16 PC Portable Gaming 16,1″ FHD IPS (Intel Core i7, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Nvidia GeForce RTX 2060 : 1 299,99 € au lieu de 1 449 €

› PC Hybride Lenovo Flex 5 14IIL05-399 : 799 € au lieu de 999 €

› Tablette Lenovo Tab M10+ X606 de 10.3″ ( RAM 4 Go, 128Go) + dock : 179,99 € au lieu de 229,99 €

› Disque dur interne 3.5″ Western Digital WD Red SATA III (4 To, Cache 256 Mo, 5400 tpm) : 103,99 € au lieu de 162,99 €

› Projecteur Portable Nebula Astro, cinéma de Poche : 289,99 €

› TV LED PHILIPS 65PUS6554/12 4K UHD 164 cm (65″) – Dolby Vision HDR 10+ son Dolby Atmos Smart TV – 3x HDMI : 579,99 €

› TV LED Sony Bravia KD-65XG8505 de 65″ 4K UHD, 100 Hz, Android TV : 999 € au lieu de 1390 €