Que diriez-vous d’avoir un cinéma de poche toujours prêt à dégainer vos films préférés ? Le nouveau mini projecteur portable Nebula Astro de Anker est justement sorti ! Grâce à lui et à son format de poche, vous allez pouvoir facilement le transporter partout, que ce soit chez un ami, dans votre chambre ou encore dans votre jardin.

Nebula Astro Anker

Dans la boîte, Anker fournit le mini projecteur, sa télécommande, l’adaptateur secteur ainsi que le câble USB-C. Vous trouverez également un manuel qui vous aiderez à le prendre en main, bien que vous en aurez pas besoin tellement son installation et sa mise en route est simple.

Son format (8.9 x 8.2 x 9.1 centimètres) est à peine plus gros qu’une orange, il vous sera donc très simple de l’emmener avec vous durant vos déplacements.

Sur le dessus de la sphère, 4 boutons permettent de l’allumer, d’augmenter/baisser le volume, ainsi que d’activer le WiFi et le Bluetooth.

Au dos, le Nebula Astro est équipé d’un port infrarouge pour la télécommande, d’un port HDMI et d’un port USB-C. Et il peut projeter jusqu’à 100 pouces, soit 2,5 m de diagonale.

En façade, il y a la lentille 100 lumens ANSI, mais aussi une petite molette pour ajuster la netteté de l’image. Le tout tourne sous Android 7.1 et offre jusqu’à 2,5 heures d’autonomie, suffisant pour regarder un film entier sur batterie. Bien sûr, il vous ait possible de le brancher au secteur pour utiliser le Nebula Astro aussi longtemps que vous le souhaitez. Le mini projecteur est d’ailleurs doté d’un ventilateur silencieux pour évacuer la chaleur émise durant vos sessions vidéos.

Au niveau de l’audio, le mini projecteur embarque deux haut-parleurs (gauche et droite) qui se veulent assez puisants pour apprécier le visionnage de vos vidéos. Mais vous avez la possibilité d’ajouter un système audio externe par câble ou encore en bluetooth. Par exemple, rien ne vous empêche d’appairer vos AirPods ou tout autre casque sans fil.

Mini Projecteur Portable Nebula Astro : 289,99 € chez Amazon

Prise en main

Au démarrage, vous tomberez sur cette interface où les applications Youtube, Netflix et Prime Vidéo seront déjà installées. Vous pouvez donc connecter vos comptes et commencer la lecture directement.

Par exemple, nous avons lancé ci-dessous une vidéo YouTube au hasard et le rendu est plutôt sympa, même avec une résolution en 854 x 480. Les couleurs sont propres et les détails sont nets. Mais vous pouvez bien entendu ajuster la netteté en fonction de la distance entre le Nebula Astro le mur ou l’écran de projection.

Sur l’accueil, il y a également une application, le Nebula Store, où vous pouvez télécharger autres applications. Il y a pas mal d’apps liées aux contenus vidéo, même pour les plus petits.

Le store propose également des jeux, comme le bien connu Beach Buggy. Le contrôle du Buggy se fait à l’aide de la télécommande, comme avec la télécommande de l’Apple TV. La jouabilité n’est pas du tout déconcertante, bien au contraire, tout se fait naturellement. De plus, nous n’avons remarqué aucun bug, ni même de lags durant nos tests.

Là encore, l’image est offre un rendu agréable, parfait pour amuser les plus jeunes mais aussi les adultes.

Dans les paramètres, il vous est possible de régler énormément de choses : réseau Wi-Fi, Bluetooth, la projection, le mode de l’image, la technologie de protection oculaire ou encore l’auto-correction du trapèze. Cette dernière option est d’ailleurs très intéressante, car le mini projecteur corrige de lui-même le format de l’image en fonction de comment vous le placer. Par exemple, l’image en forme de trapèze peut apparaître si le Nebula Astro est projette vers le haut. L’auto-correction permet alors de corriger le tir et d’avoir automatiquement une image bien rectangulaire.

La bonne nouvelle est que le Nebula Astro est également compatible AirPlay et Cast d’Android. Cela signifie que l’on peut connecter son iPhone/iPad/Mac (ou autres appareils compatibles) au mini projecteur. Ainsi, tout ce que vous voyez sur votre appareil, vous pouvez le recopier instantanément sur le Nebula. Ici, on a testé la navigation Web sur notre site. C’est sympa, mais ce n’est probablement pas la première chose que vous ferez avec l’Astro. Le plus intéressant est de pouvoir regarder un film presque comme au cinéma.

Pour les plus jeunes, vous pouvez aussi activer le “Mode enfant” avec un code. Vous décidez ce que vos enfants peuvent regarder grâce aux fonctionnalités de contrôle parental. Verrouillez les films et les applications réservés aux parents à l’aide d’un mot de passe pour que vos enfants ne puissent pas les regarder. Dès lors que ce mode enfant est actif, l’interface change et peut-être personnaliser avec différents thèmes et avatars.

Conclusion

Le Nebula Astro est certes petit, mais il a tout ce qu’il faut pour passer de très bons moments entre amis et en famille. La seule chose que l’on regrettera c’est la résolution de 854 x 480, on aurait aimé qu’elle soit un peu plus élevée. Néanmoins, l’expérience reste très agréable comme ça, surtout avec un rendu audio assez surprenant pour un aussi petit appareil. Vous ne ferez pas Bercy avec, mais disons que pour une utilisation normale, c’est largement suffisant.

Prix

Comparé à la concurrence, le Nebula Astro est plutôt bien placé avec ses 289,99 €. De plus, Anker est aujourd’hui reconnue pour faire concevoir des produits connectés de qualité.