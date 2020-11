De plus en plus présentes dans nos maisons, les ventes d’alarmes et caméras connectées ne cessent de grimper.

Dans cet article nous allons vous présenter la nouvelle caméra connectée avec projecteur LED intégré de Arlo. Cette caméra plus communément connue sous le nom de « Arlo Pro 3 Floodlight » embarque deux projecteurs LED en plus de toutes les fonctionnalités déjà présentes sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans cet article.

La marque Arlo

Pour présenter Arlo rapidement, c’est une entreprise américaine située en Californie dont l’actionnaire majoritaire est Netgear, une marque qui peut vous sembler familière car c’est un fabricant d’équipements réseau qui produit notamment des boîtiers distribués comme « box internet » ou bien dans le milieu professionnel avec leurs commutateurs et routeurs de grande taille. Pour la distribution en Europe, Arlo a récemment signé un accord avec la marque Verisure, spécialiste en alarme et télésurveillance.

Présentation

Revenons-en à la caméra en elle-même. La Pro 3 Floodlight (en français : projecteur), est une caméra utilisable en intérieur ou en extérieur, qui fonctionne sur batterie, et nous verrons que d’autres modes de recharge « continue » sont également proposés pour éviter cette étape parfois contraignante, notamment si la caméra est placée en hauteur ou dans une résidence secondaire. Cette version grand format de la Arlo Pro 3 embarque les mêmes fonctionnalités avec un projecteur LED puissant, la détection de mouvements, un angle de vue large de 160°, la vision nocturne-infrarouge, un mode audio bidirectionnel, un capteur 2K (résolution 2560×1440) ainsi qu’une alarme qu’il sera possible de paramétrer pour un déclenchement manuel ou automatique. Le tout dans des dimensions contenues et un poids de 650 grammes, batterie incluse.

La version Floodlight reprend le même design que le reste de la gamme pour la partie centrale en noir et le corps en plastique blanc rigide. Une conception qui lui permet de résister aux différentes conditions météo : chaleur, froid, pluie et soleil. Elle fonctionne par le biais de la technologie Wi-Fi 2,4 GHz (pas de 5 GHz pour ce modèle) en direct sur votre box sans avoir besoin de recourir à un Hub Arlo (en option). Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, il faudra également souscrire à l’abonnement Arlo que nous reverrons en détail.

Contenu de la boîte

La caméra (modèle FB1001) est fournie avec tout le matériel nécessaire pour son utilisation de manière simple avec :

La caméra Arlo Pro 3 Floodlight

Une batterie rechargeable « longue durée »

Un adaptateur secteur et son câble micro-USB

Un kit avec fixation murale et vis

Le guide de démarrage rapide

Un autocollant « Protected by Arlo »

Accessoires optionnels

Avant de débuter l’installation, il peut être utile de citer rapidement les différents accessoires qu’il serait possible d’ajouter avec cette caméra et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de l’article.

Le panneau solaire de recharge. Il permet de recharger la caméra à l’aide du connecteur magnétique sans avoir besoin de procéder au démontage de celle-ci pour recharger la batterie manuellement, si les conditions d’ensoleillement et son emplacement le permettent.

La station de charge pour batteries. Équipée de deux emplacements, elle permet une recharge en 5 heures environ du duo d’accumulateurs. Cette méthode offre la possibilité d’échanger rapidement les batteries de la caméra en évitant une longue coupure que pourrait entraîner la recharge de l’ensemble batterie + caméra avec l’adaptateur secteur.

Le câble de charge magnétique. Disponible en deux longueurs, 2.4 et 7.6 mètres il permet une recharge sans sortir la caméra de son support. Un gain de temps et d’efficacité n’entraînant pas de coupure vidéo. Il faudra en revanche être équipé d’une rallonge suffisamment longue ou d’une batterie externe disposant d’une capacité conséquente.

Le Hub Arlo. Il permet de centraliser toutes les caméras et propose également la possibilité d’enregistrer les flux vidéos localement avec l’appui d’un disque dur externe connecté en USB.

Installation

Une fois sortie de son emballage et tous les films de protection retirés, le montage de la caméra et la mise en place de sa batterie s’avère très simple. Avant sa première utilisation, vous pouvez mettre la caméra en charge avec l’adaptateur secteur et le câble micro-USB fourni dans le port dédié à cet usage. Cela vous laissera le temps d’installer l’application mobile dédiée qui sera utile pour la configuration de la caméra. Patientez pour l’installation du support mural, l’application vous aidera à choisir l’endroit adéquat bénéficiant d’une bonne couverture réseau.

L’application « Arlo » est disponible gratuitement sur Apple AppStore et Google Play. Elle permet de procéder à la configuration initiale. Une fois fonctionnelle, la caméra sera également accessible depuis le site web d’Arlo.

Une fois votre caméra chargée, vous allez pouvoir débuter le processus d’appairage avec votre réseau Wi-Fi. Lancez l’application Arlo et suivez les étapes indiquées pas à pas.

L’application dispose d’une méthode de jumelage facilitée. Après avoir inséré vos informations de connexion au Wi-Fi (nom & clé de votre box internet), un QRCode est automatiquement généré, code qu’il faudra scanner avec la caméra. Une fois connectée, vous allez pouvoir débuter la recherche de l’endroit approprié pour fixer votre caméra. Une jauge indiquant le signal Wi-Fi vous aidera dans cette mission.

Les fonctionnalités

Depuis l’application, il est possible de paramétrer l’ensemble de la caméra et d’accéder à toutes les fonctionnalités. Une application bien réalisée et intuitive.

La page d’accueil regroupe toutes les caméras liées au compte Arlo. En sélectionnant une caméra vous aurez accès au flux vidéo en direct mais également aux raccourcis pour activer la capture du son, utiliser le micro, prendre une photo, enregistrer un événement, déclencher la sirène ou allumer le projecteur en réglant son intensité.

Le projecteur LED est très puissant, cependant limité à 2000 lumens, sauf si vous optez pour le branchement en direct avec les accessoires vus précédemment qui débloqueront l’intensité lumineuse à 3000 lumens). Il peut être activé lors d’un mouvement ou à distance pour une durée déterminée. L’intensité lumineuse est également réglable, le choix de ce paramètre se répercutera directement sur l’autonomie de la caméra.

Vous pouvez voir la différence entre le mode « projecteur LED » et « nuit – infrarouge » dans la vidéo ci-dessous.

En souscrivant à l’abonnement payant de Arlo, il est également possible d’obtenir d’autres fonctionnalités comme la reconnaissance des mouvements où la caméra sera capable de faire la différence entre un humain et un animal ainsi que la reconnaissance des colis lorsque celui-ci est déposé devant votre porte.

L’appel à un ami est également inclus dans ces options. Cela permet d’avertir une personne désignée depuis le menu de la caméra.

La création de zones virtuelles de détection de mouvements fait également partie des fonctionnalités additionnelles. Nous abordons l’aspect abonnement à la fin de cet article.

Qualité Audio & Vidéo

Pour un capteur 2K HDR les rendus vidéos sont bons, même si la qualité sera souvent inférieure sans l’abonnement payant Arlo.

La qualité de jour est excellente et le rendu reste propre de nuit avec au choix :

L’utilisation du projecteur LED lorsqu’un mouvement est détecté

Le passage automatique en vision infrarouge lorsque la luminosité ambiante devient insuffisante

La Floodlight propose également un mode audio bidirectionnel. Il est donc possible d’entendre les bruits environnants ou de débuter un dialogue avec la personne présente devant la caméra. Le micro rend bien les sons. Pour le haut-parleur, il peut se révéler un peu faible si vous projetez de fixer la caméra assez haute. Pour une utilisation dans un milieu calme, celui-ci sera amplement suffisant.

Autre option sonore : la sirène. Elle émet un son strident qui sait se faire entendre mais sans pour autant être très gênant et nous donner l’envie de fuir. En revanche, le son émis sera parfait pour alerter les personnes à proximité.

Autonomie

Livrée avec une batterie haute-capacité rechargeable, notre caméra de test a consommé une trentaine de pourcents en 5 heures avec une utilisation très intensive de toutes les fonctions et du projecteur LED, élément le plus énergivore.

L’autonomie annoncée par Arlo est estimée à 6 mois sans recharge. Un chiffre peut-être surévalué mais qui pourrait sembler cohérent dans le cas d’une utilisation réduite des fonctionnalités, pas de projecteur LED de nuit par exemple.

Abonnement Arlo

Après l’achat, un abonnement de 3 mois est offert. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités après cette période, il sera nécessaire de passer sur un abonnement Arlo Premier qui offre le flux vidéo 2K, un historique de vidéos sauvegardées pendant 30 jours, des notifications personnalisées ou la reconnaissance de personnes – animaux – objets comme décrit plus haut.

Un abonnement qui vous coûtera donc 2,79€ mensuels si vous ne disposez que d’une seule caméra. Un tarif qui grimpe à 8,99€ pour un pack jusqu’à 5 caméras. Au-delà, une remise de 50% est appliquée pour chaque éléments supplémentaires.

Il est également possible de bénéficier de l’enregistrement local des vidéos en passant par le Hub Arlo.

Compatibilité

Arlo annonce une compatibilité de son système avec :

Apple HomeKit

Amazon Alexa

Google Assistant

IFTTT

La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est disponible sur Amazon au prix de 299 €. Vous trouverez également tous les autres produits sur la boutique de Arlo.