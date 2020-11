Apple a réduit les taxes de l’App Store à 15% pour tous les développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an sur la plateforme. Dès les premières données, il semble que 98% des abonnés bénéficieront de cette réduction.

L’App Store est principalement composé de petites et moyennes maisons de logiciels ou de développeurs indépendants qui ne gagneront probablement pas plus d’un million de dollars par an sur la plate-forme. Cela signifie deux choses : que les nouvelles commissions de 15% affecteront environ 98% des développeurs et qu’Apple rendra beaucoup de monde heureux, sans perdre beaucoup puisque la plupart des revenus provient de ces 2% qui continueront à payer des commissions de 30%. Une autre statistique intéressante est que près de 40% des développeurs dont les revenus sont supérieurs à 1 million de dollars gagnent moins de 2,5 millions de dollars.

Un rapport d’Appfigures a en effet confirmé ces données, ajoutant que les grands éditeurs comme Spotify ou Epic Games (Fortnite) ne seront pas satisfaits de cette situation.

En termes de revenus, les 2% restants sont responsables de plus de 29% de l’ensemble des revenus de l’App Store.