C’est officiel, Bouygues Telecom lancera sa 5G à partir de demain dans 20 grandes villes, ainsi que son forfait B&You 5G 130Go à 24,99€.

Parmi les premières villes concernées, on retrouve : Lyon, Nice, Cannes, Montpellier, Avignon, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Villeurbanne, Le Mans, Aix-En-Provence, Boulogne-Billancourt, Metz, Versailles, Saint-Denis, Argenteuil, Rouen, Montreuil et Nancy.

L’opérateur a également prévu de déployer très prochainement sa 5G dans d’autres villes. Pour ce faire, Bouygues s’appuiera sur la bande de fréquence 3,5 GHz qui est de la vraie 5G, mais aussi sur ses bandes 2 100 MHz actuellement utiles à la 4G, mais avec de moins bons débits. En revanche, elles permettent d’avoir une couverture plus large et plus rapidement.

Bouygues prévient que son objectif premier est de couvrir tout le territoire national en 5G d’ici fin 2021, tout en faisant les bons choix de manière progressive et pragmatique.

Pour rappel, l’opérateur a levé le voile sur ses forfaits 5G le mois dernier, tout comme Orange, mais prévoit également de proposer un forfait B&You de 130 Go pour seulement 24,99€/mois. Reste à voire quelle sera la réponse de Sosh, mais aussi de Free lequel reste encore muet quant à ses projets pour la 5G.