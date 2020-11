L’analyste Ming-Chi Kuo a partagé certaines données sur les ventes de produits Apple, confirmant que la plupart des appareils ont dépassé les attentes, hormis les AirPods.

Selon Kuo, la demande pour l’iPhone 12, l’iPad Air, l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE et le MacBook M1 est meilleure que prévue, laissant présager un Noël record pour Apple.

En ce qui concerne les nouveaux iPhone, la baisse de la demande pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini a été largement compensée par des ventes plus élevées que prévu pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Par ailleurs, l’intérêt pour les deux appareils haut de gamme continue de croître de jour en jour, avec une tendance qui, selon Kuo, se poursuivra dans les mois à venir.

Le nouvel iPad Air au design repensé connaît également une « demande impressionnante de la part des utilisateurs ». Selon Kuo, les tablettes d’Apple atteindront un record en 2021 grâce à l’arrivée de nouveaux modèles avec des écrans mini-LED et la connectivité 5G. Une nouvelle tablette d’entrée de gamme est notamment attendue au second semestre de l’année prochaine.

La demande d’Apple Watch Series 6 et d’Apple Watch SE est également très élevée. Le modèle de l’année prochaine devrait apporter une nouvelle conception, ainsi que des fonctions supplémentaires liées à la surveillance de la santé.

En ce qui concerne les Mac, la demande pour les nouveaux modèles M1 est plus élevée que prévu, en particulier pour le MacBook Air et le MacBook Pro. En 2021, Apple devrait lancer de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec processeur Apple Silicon (M1X ou M2).

Le seul point négatif concerne les AirPods, avec des expéditions en baisse entre 5% et 10% par rapport à la même période il y a un an. Très probablement, les utilisateurs attendent la troisième génération des AirPods et le nouveau modèle des AirPods Pro, tous deux attendus au cours des premiers mois de 2021.