Pour Noël, Apple compte bien écouler bon nombre de HomePod mini, sa nouvelle petite enceinte connectée vendue seulement 99 €, avec sa nouvelle publicité “The magic of mini“.

Pour ce spot, Apple a fait appel à la rappeuse Tierra Whack où l’on la voit avec son mini-moi faire un rap, peu après que le HomePod orignal se soit transformé en HomePod mini.

Il est clair que cette petite enceinte va rencontrer un franc succès, notamment grâce à son prix de seulement 99 €, contre 349 € pour le modèle plus grand. D’ailleurs, les livraisons en France ont été repoussée entre le 7 et le 14 janvier. Mais il est possible qu’Apple augmente sa production rapidement, pour tenter de livrer plus tôt. Sinon, vous pouvez toujours vous fournir à la Fnac qui annonce une expédition à partir du 4 décembre.

Voici les deux titres utilisés dans cette publicité, que vous pouvez retourner sur Apple Music :