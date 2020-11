Si les nouveaux Mac M1 sont très limités en nombre d’écrans externes, il y a maintenant une solution avec un adaptateur DisplayLink.

La nouvelle série Mac M1 d’Apple ne peut pas prendre en charge le même nombre de moniteurs externes que ses prédécesseurs basés sur Intel. Le précédent MacBook Air basé sur Intel pouvait prendre en charge un moniteur externe 6K ou 5K ou jusqu’à deux moniteurs 4K externes, tandis que le précédent MacBook Pro basé sur Intel pouvait prendre en charge un moniteur 5K externe ou jusqu’à deux moniteurs 4K externes. Enfin, le Mac mini basé sur Intel pourrait prendre en charge jusqu’à trois moniteurs 4K ou un moniteur 5K et un moniteur 4K.

Selon YouTuber Ruslan Tulupov, à l’aide d’un adaptateur DisplayLink, il est possible se connecter jusqu’à 5 moniteurs externes sur MacBook Air et Pro, et jusqu’à six moniteurs sur la Mac Mini. Tulupov a utilisé un mélange de moniteurs externes, allant de 4K à 1080p, car les ports Thunderbolt du Mac ne disposent pas de la bande passante requise pour prendre en charge simultanément six moniteurs 4K pleine résolution.

Lors des tests, exécutant une vidéo en pleine résolution simultanément avec le rendu dans Final Cut Pro, Tulupov a trouvé que les performances étaient « fantastiques », avec très peu d’images perdues. Lors de la fermeture et de l’ouverture du MacBook Air, les moniteurs se comportent comme prévu et la configuration semble plus que adéquate pour un usage quotidien.

Dans une vidéo séparée, Tulupov a également expliqué comment connecter des moniteurs externes supplémentaires à un Mac M1 à l’aide de l’adaptateur DisplayLink. Le processus consiste simplement à installer des pilotes DisplayLink, déjà compatibles avec macSO Big Sur, et à connecter l’adaptateur en USB-C.

