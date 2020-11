L’ancienne directrice du commerce de détail d’Apple, Angela Ahrendts, a été nommée présidente du nouveau conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif Save the Children.

Angela Ahrendts sera la première présidente du conseil d’administration indépendant et externe de Save the Children. La décision a été prise après un processus de sélection par le conseil qui a débuté en 2019.

« Je suis vraiment honoré de travailler en tant que président du conseil d’administration de Save the Children International. J’ai toujours été passionnée par ces questions et j’ai hâte de tirer parti de mon expérience avec des partenaires mondiaux extraordinaires et l’équipe de Save the Children pour continuer à défendre les droits fondamentaux et les besoins des enfants du monde entier », a récemment déclaré Ahrendts.

Ahrendts a quitté Apple en avril 2019 après un mandat de cinq ans à la tête du commerce de détail de l’entreprise. Peu de temps après, Ahrendts a rejoint le conseil d’administration d’Airbnb.

Save the Children est un fonds créé en 1919 qui vise à améliorer la vie des enfants du monde entier grâce à un meilleur accès à l’éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. Il fournit également une aide en cas de catastrophes naturelles et de conflits.