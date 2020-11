iFixit n’a pas dérogé à sa règle en démontant les deux nouveaux MacBook Air et MacBook Pro dotés du processeur M1. Ce démontage révèle qu’Apple n’a rien changé à l’intérieur par rapport à leurs horloges sous Intel.

En interne, les deux nouveaux MacBook Apple Silicon ressemblent beaucoup aux versions précédentes avec des processeurs Intel. La différence la plus importante est le retrait du ventilateur du MacBook Air M1, remplacé par un épandeur en aluminium situé à gauche de la carte mère :

« Une plaque épaisse et froide montée sur le dessus du processeur M1 aspire la chaleur par conduction vers son extrémité plus plate et plus froide, où la chaleur peut rayonner dans la combinaison de sécurité. Sans ventilateur, cette solution peut mettre un certain temps à se refroidir, mais l’abandon des caloducs ou d’une chambre à vapeur permet au dissipateur de chaleur d’avoir plus de masse à saturer d’énergie thermique. Il n’y a donc pas de pièces mécaniques en mouvement qui peuvent se casser. »

Mis à part une nouvelle carte mère et un refroidisseur, l’intérieur du « MacBook Air » est identique à son prédécesseur (la batterie est légèrement différente), et iFixit dit que les procédures de réparation « resteront probablement inchangées ».

A gauche le dernier Intel MacBook Air, à droite le nouveau MacBook Air M1:

En ce qui concerne le MacBook Pro, l’intérieur est tellement similaire au modèle précédent qu’iFixit a dû revérifier pour s’assurer qu’il n’avait pas acheté la version Intel par erreur. Le modèle de droite est celui avec le nouveau processeur M1:

Le ventilateur est également identique à celui monté sur le MacBook Pro sorti début 2020.

Si les composants internes du MacBook Air et du MacBook Pro sont presque identiques à leurs homologues Intel, le gros changement concerne la puce M1. Il s’agit d’une puce argentée brillante avec le logo Apple, avec de petits rectangles de silicium à côté représentant les puces de mémoire intégrées. Ces modules d’architecture de mémoire unifiée sont très similaires à ceux qu’Apple a utilisés dans les récents modèles d’iPad.

iFixit affirme que la mémoire intégrée n’est pas la meilleure car elle rend la réparation des Mac M1 beaucoup plus difficile. De plus, il n’y a pas de puce T2 conçue par Apple dans les nouveaux Mac car l’enclave sécurisée est directement intégrée à la puce M1.

En mettant de la RAM dans le puce M1, chaque partie (CPU, GPU, Neural Engine, etc.) peut accéder au même pool de mémoire sans avoir à copier ou mettre en cache des données à plusieurs endroits.

iFixit déclare que bien que ces changements semblent superficiels, ils sont l’expression « d’années de travail acharné » avec « des indices de beaucoup plus de potentiel à l’avenir ».

