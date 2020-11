Les premiers Mac dotés la puce M1 Apple Silicon, MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini, ont fait l’objet d’un test de création d’une application avec Xcode, avec des résultats surprenants.

Les trois machines, avec des puces M1 octa-core et 16 Go de RAM, ont réussi à créer des applications dans Xcode plus rapidement qu’un iMac Pro 2017 avec des puces Intel à 10 cœurs et 32 ​​Go de RAM. Un résultat quelque peu surprenant, qui voit le nouveau Mac mini exceller, suivi par le MacBook Pro et le MacBook Air.

Peut-être qu’Apple n’avait pas tort en qualifiant la nouvelle puce M1 de « tournant ». Pensez, par exemple, à tous les développeurs qui utilisent un iMac Pro coûteux pour créer des applications via Xcode, qui pourraient éviter un achat aussi coûteux en faveur d’un modèle M1 beaucoup moins cher comme un Mac mini.

À l’heure actuelle, d’après les nombreux benchmarks, il est clair que les nouvelles machines ARM d’Apple ont ce qu’il faut dans le ventre.