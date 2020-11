Les nouveaux benchmarks de la puce M1 d’Apple confirment que même en émulation avec Rosetta 2, les performances sont supérieures à celles de tous les Mac Intel précédents, du moins en monocœur.

Les premiers benchmarks natifs des Mac avec un processeur M1 avaient surpassé la plupart des ordinateurs Apple du marché, mais même en émulation x86 sous Rosetta 2, les performances sont impressionnantes.

Les nouveaux résultats de Rosetta 2 sur Geekbench montrent que la puce M1 fonctionnant sur un MacBook Air avec 8 Go de RAM obtient respectivement des scores monocœur et multicœur de 1313 et 5888. Comme cette version de Geekbench fonctionne sur une couche d’émulation via Apple Rosetta 2, un impact sur les performances était à prévoir. Rosetta 2 avec le code x86 atteint des performances de 78% à 79% par rapport aux performances natives non émulées.

Malgré cet impact sur les performances, le score monocœur de Rosetta 2 surpasse toujours tous les autres Mac Intel, y compris l’iMac 2020 de 27 pouces avec le Intel Core i9-10910 à 3,6 GHz.

Apparemment, Apple a également fait un excellent travail avec Rosetta 2, qui accompagnera pendant un certain temps les utilisateurs vers la transition vers Apple Silicon.