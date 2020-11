Les premiers benchmarks des MacBook Air, Mac mini et MacBook Pro M1 révèlent toute la puissance du nouveau processeur Apple Silicon.

La puce M1 à l’intérieur du MacBook Air avec 8 Go de RAM obtient un score monocœur de 1687 et 7433 en multicœur. Les tests montrent que ce processeur a une fréquence de base de 3,2 GHz. Par rapport aux modèles existants, la puce M1 sur ‌MBA surpasse tous les appareils iOS.

À titre de comparaison, l’iPhone 12 Pro a obtenu un score monocœur de 1584 et 3898 en multicœur. L’appareil iOS qui est le mieux noté dans les tests graphiques de Geekbench, n’est autre que l’iPad Air doté de la puce A14. Ce dernier a obtenu un score monocœur de 1585 et un score multicœur de 4647.

Quant au MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1 et 16 Go de RAM, le score monocœur est de 1714 et 6802 en multicœur. Comme pour le ‌MacBook Air‌, il a une fréquence de base de 3, 2 GHz.

Le ‌Mac mini‌ avec la puce M1 a obtenu un score monocœur de 1682 et un score multicœur de 7067.

Les performances monocœur des deux modèles M1 sont meilleures que celles de tout autre Mac disponible. Les performances multicœur surpassent tous les modèles de MacBook Pro 16 pouces de 2019, y compris celui avec la puce Intel Core i9 haut de gamme à 2,4 GHz (monocœur 1096 et multicœur 6870).

À vrai dire, il semblerait que les annoncent d’Apple lors de la keynote semblent parfaitement fondées. Il se pourrait que ces premiers Mac M1 apportent un réel plus pour les utilisateurs.

