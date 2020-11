Après Apple, c’est au tour des opérateurs et des revendeurs agréés de lancer les précommandes des iPhone 12 mini et 12 Pro Max.

Pour rappel, l’iPhone 12 mini est proposé à 809 € en version de base avec 64 Go. Quant à l’iPhone 12 Pro Max, il vous faudra payer au minimum 1 259 € avec 128 Go. Il n’est pas exclu que les prix soient légèrement plus bas chez certains opérateurs et revendeurs :

Pour accompagner l’achat de votre nouvel iPhone, nous vous proposons de découvrir les premiers accessoires que nous avons ajouté à notre boutique iPhoShop.fr.