Apple a publié sur YouTube la deuxième bande-annonce de « Doug Unplugs », la série animée Dreamworks sur un garçon robot, déjà disponible sur Apple TV+.

Basé sur la série de livres de Dan Yaccarino, « Doug Unplugs » raconte l’histoire de Doug, un enfant robot qui « sent qu’il y a plus dans la vie que ce qu’il sait ». Alors que d’autres robots se connectent pour leur téléchargement quotidien, Doug se déconnecte et voyage curieusement dans le monde humain. Et avec sa meilleure amie Emma, ​​il part à la découverte de ce monde rempli de merveilles.

La bande-annonce de deux minutes montre Doug apprenant à faire de la randonnée, à aller à la plage, à faire du vélo, à visiter un musée et plus encore. C’est une série qui s’adresse aux plus jeunes, et croyez bien qu’elle saura les ravir et les émerveiller :